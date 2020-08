Jõhvi endine abivallavanem süüdistab uut võimu sotsiaaltöötajate tagakiusamises

Juunis, napilt enne võimupööret Jõhvi abivallavanema kohalt tagasi astunud Aleksei Naumkin kirjutab Facebookis, et pisut üle kuu ametis olnud uued vallajuhid on selle lühikese ajaga jõudnud linnaelanikele palju "head" teha. Ka on neil tema sõnul õnnestunud luua vallamajas selline tööõhkkond, et mõned spetsialistid lahkuvad töölt teistesse omavalitsustesse, teised loobuvad veel enne tööle asumist töölepingule alla kirjutamast, ülejäänud jäävad haiguslehele, ravides sel ajal ilmselt ka oma moraalse surve tõttu kannatanud psüühikat.