Festival "Station Narva" oli sunnitud vahetama välja peaesinejad

Kuna viimase nädala jooksul on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurenenud üle lubatud normi Ühendkuningriigis, Taanis ja Saksamaal, ei saa neist riikidest pärinevad artistid Eestisse saabuda ilma karantiinikohustuseta. Selle tõttu ei esine 26. augustil "Station Narva" festivalil varem välja kuulutatud Roni Size Inglismaalt, Mouse on Mars Saksamaalt ja Iceage Taanist.

""Station Narva" festivalile jõuab lõpuks Tommy Cash, keda oleme sinna kutsunud juba aastast 2018, kuid kes on sel ajal alati välistuuridel olnud, esimest korda astub soolokavaga Narvas üles ka narvakate poolt oodatud NOËP," sõnas "Station Narva" muusikaprogrammi juht Roman Demchenko, lisades, et festivali kavas on artistid Euroopa riikidest, millest on praegu võimalik ilma karantiininõudeta Eestisse reisida.