Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse tänavusuvine vastuvõtt oli rekordiline, kuid vabu õppekohti veel on

"See on nelja aasta jooksul − sellest ajast peale, mil ühendatud kutsehariduskeskus meie piirkonnas tegutsenud on − suurim hulk," rõhutas Sukiasyan. "Paljuski on see kogu meie kollektiivi suure pingutuse tulemus: ära on tehtud tohutu töö õppeprogrammide laiendamiseks ja nüüdisajastamiseks − tööturg muutub ju kiiresti. Paljudele erialadele oli konkurss, neist suurim Narva kondiitrite rühma, kuhu kandideeris neli inimest kohale. Elektriku erialal kandideeris 3,5 inimest kohale, veidi vähem oli soovijaid pagarite õpperühma jne. Nagu tavaliselt, oli suur huvi juuksuri, aga ka meisterjuuksuri eriala vastu. Viimast pole meil enam ammu olnud − see on eriala viies tase, kuhu püüdlevad tavaliselt juba oskustega spetsialistid."