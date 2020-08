Narva metallifirma pälvis "Regionaalmaasika" auhinna

Praegu töötab ettevõttes üle 470 inimese. Pärast ettevõtte laienemist luuakse 2021. aastal juurde veel vähemalt 33 uut töökohta. Riik on toetanud Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute programmist Fortaco tootmise laiendamist ligemale miljoni euroga. Ettevõte ise panustab ligemale kümme miljonit eurot. Selle raha eest laiendatakse tehast ja soetatakse uusi seadmeid, sealhulgas ka keeviitusroboteid.

Rahandusministeerium tõi esile, et Fortaco Estonia toetab ka Narva linna kultuurisündmusi, edendab integratsiooni ja hoolitseb oma töötajate eest.

Äriportaali Teatmik.ee andmetel oli Fortaco Estonia müügikäive tänavu teises kvartalis ligemale 12 miljonit eurot ja hinnanguline keskmine brutopalk 1500 eurot. Ettevõtte tegevjuht on alates 2014. aastast Larissa Šabunova.

Lisaks Fortacole pälvisid "Regionaalmaasika" sel aastal veel Viljandi tehnoloogiaettevõtte Cleveron AS juures tegutsev erakõrgkool Cleveroni Akadeemia, Vidrike külamaja Otepääl, Mulgi Väiketootjate Liit ja Margit Kääramees koos Kassari saare Orjaku külaseltsiga.

Regionaalarengu auhind antakse välja seitsmendat korda. Konkursi parimad on ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus, loodud uusi töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid ning teenuseid või millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.