Lüganuse viies maarahva laat toimub kärbituna ja maskides

Sellega, et tänavune laat võib eelmisest tagasihoidlikum tulla, arvestasid korraldajad juba kevadel, kui ettevalmistustega pihta hakkasid.

See, et õhtune simman ära tuleb jätta, et pärimustantsufestival ära jääb ja laadamüüjate arvu piirama tuleb hakata, selgus riburada viimase nädala jooksul.