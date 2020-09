Kohtla-Järvel kõlavad linnaorkestri sügisrütmid

"Me ei valmistanud ette mingit spetsiaalset kava: rohkem kui 25 aastaga on meie kollektiivil kogunenud lai repertuaar ning meil pole vaja isegi palju proove teha: saame lihtsalt kokku ja musitseerime. Tooni annavad värske õhk, ilm ja publik − lähtume kuulajate meeleolust ja reaktsioonist. Meie orkestril on ka suur tänavaesinemiste kogemus: osaleme mitmesugustel üritustel, hiljuti toimus samal põhimõttel kontsert Narva-Jõesuus ja vastuvõtt oli suurepärane. Nii et põhiline on see, et ilm alt ei veaks, meie aga oleme alati valmis."