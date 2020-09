Narvas esietendub "Minu Georg Ots"

See on lavastus inimestest: eneseküllastest ja mittevajalikest, omadest ja võõrastest. Lastest, kes kurdavad isade saatusi, ja vanematest, keda piinab süütunne, kui kõike võib mõista, aga muuta ei saa midagi. Niisamuti on see lugu tantsudest üksindusega. Surmaga. Ja armastusega Georg Otsa laulude saatel.

"Esietenduse toimumispaigaks valisime Narva, sest linnana, kus segunevad erisugused kultuurid, on see meile alati väga sümpaatne olnud. Ka Georg Ots on oma loominguga olnud väga paljude erisuguste inimeste ühenduslüli. Lisaks inspireeris meid ka selline tore teadmine, et Georg Otsa isa Karl Ots on pärit Narvast," selgitas teatri R.A.A.A.M produtsent Marie Anett Heinsalu.