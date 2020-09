Mäetaguse puhkeala ehib murakat kujutav lillepeenar

"Kevadise eriolukorra ajal mõtlesime, et Mäetaguse puhkealal on selline koht, kuhu võiks midagi teha. Teeks näiteks mingi lillepeenra. See peenar võiks murakakujuline olla," meenutas Alutaguse abivallavanem Kairi Soomer mõtte sündi.

Lillede valikuga − et õigeid värve saada − oli pisut keerulisem. Õnneks on vallas oma lillekasvataja olemas, OÜ Mõisalill Tudulinnas, sealt sai head nõu ja taimi ka.

"Kollased on tagetesed, sinised olid alguses lobeeliad, aga kui need ära väsisid, asendasime salveidega," ütles Soomer.

"Käime ise seda peenart hooldamas ka, rohimas ja kastmas. See on meile südameasjaks saanud, et seal korras oleks. On tore näha, et seda murakat märgatakse: TV6 näitas kettagolfi EMi kokkuvõtet tehes esimese asjana just seda."