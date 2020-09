"See tänavaosa vajab hädasti rekonstrueerimist," sõnas ta. "Plaanisime selle ümberkujundamist sel aastal, kuid eelarves ei olnud selleks piisavalt raha. Jalakäijate ala on juba ammu kehvas seisukorras, ehkki liiklus on seal tihe − eriti suviti, kui inimesed liiguvad elamurajoonist supluskohta. Sinna on vaja ülekäigurada ning korda tuleb teha ka mere poole viiv jalgtee. Uus projekt näebki ette kõikide nende ülesannete lahendamise."