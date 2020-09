Kogu Sillamäe gümnaasium läheb poolteiseks nädalaks distantsõppele

Kooli direktor Arno Kaseniit ütles, et kaks õpilast, kelle koroonaviiruse proov osutus positiivseks, on eri gruppides ja olukordades puutunud kokku suhteliselt suure osaga kooliperest. "Pidasime ettevaatusabinõuna praegu õigeks kannatada ära poolteist nädalat distantsõpet, et vältida viiruse võimalikku levikut," lausus ta, märkides, et lisaks on risk ka selles, et nakatunud poisid sõitsid kooli bussiga teisest linnast. "Sel aastal sõidab bussiga meile kooli ligikaudu sada õpilast."

Direktori sõnul on nakatunud spordipoisid, kes teevad ühes spordiklubis tugevasti trenni. "Seal on kokkupuuted teistega ja hingamine intensiivsed ning nakatumisrisk seetõttu suurem kui koolis," rääkis ta. "Aga peame arvestama võimalusega, et ka koolis võis viirus nende kaudu edasi levida."

Gümnaasium kaalus Kaseniidu sõnul ka varianti jätta iga lapsevanema otsustada, kas saata laps kooli või mitte. "Parem on õppetööd korraldada siiski olukorras, kus kas kõik on koolis või kõik on distantsõppel," ütles ta, märkides, et vahepealne variant teeks olukorra segasemaks. "Pealegi pidid nakatunud õpilastega kokku puutunud õpetajad eneseisolatsiooni jääma ega saa minna klassi ette."

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul levis koroonanakkus eelmisel nädalal Ida-Virumaal olulisel määral ka koolide kaudu. "Lapsed on klassiruumides pikemat aega tihedalt koos ja käivad ka huviringides, kus on koos eri koolide lapsed, ning viiruse edasiandmine on väga lihtne ja kiire," ütles ta.

Kohtla-Järve Ahtme linnaosas asuva Tammiku põhikooli koldes on nakatunud 11 inimest. Mitu Kohtla-Järve ja Jõhvi kooli on nakatunute või lähikontaktsete tõttu suunanud distantsõppele üksikuid klasse.