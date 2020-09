Suur ülevaade: kuidas Jõhvi võim on seitse aastat laperdanud

Nendele aastatele on iseloomulik, et ühelgi poliitilisel jõul pole volikogus olnud pikemat aega rohkem kui ühe või kahe häälega enamust. Sellises olukorras on Jõhvi seitsme aasta poliitiline ajalugu olnud suuresti võimupöörete, avalike hüvede eest volikogulaste üleostmiste, reetmiste, petmiste ja bluffimiste ajalugu.