Henrik Kalmetit näeb Narvas mafiooso rollis

Mafioosot kehastav Hendrik Kalmet ütles Põhjarannikule, et "Mul oli nõbu" on midagi enamat kui lihtsalt mafioosolugu.

"Põhimõtteliselt on see kahe inimese kasvamise lugu. Me näeme, kuidas inimesed, kes tulevad samasugustest taustsüsteemidest ja keskkonnast, võivad lõpuks jõuda täiesti erinevate elusaatusteni."

Inimlik lugu

Kalmet arvas, et see inimlik lugu kõnetab vaatajaid, kuna paljudel on koolist või suguvõsast sõpru ja tuttavaid, kelle elutee on läinud ettearvamatult, mõnikord ka kriminaalselt. "Tagasi vaadates hakkame mõtlema, kust see võis alguse saada ja millega see on seotud. Selle mõttes on see lugu laiem."

Näitleja sõnul on tegu ka äraspidise Balti keti looga sellest, kuidas Balti riigid on taasiseseisvumise järel arenenud. "See on iseloomulik etapp meie ajaloos, mis kohati, nagu ka tükis välja tuleb, on Eestis ja Lätis jäänud seljataha, aga Leedus huvitaval kombel ka praegu üpris päevakajaline."

Loo dramaturg on Rasa Bugavicute-Pece, kes on pooleldi lätlane ja pooleldi leedulane, elab ning töötab Lätis, aga suurem osa tema kõige lähedasematest pereliikmetest on Leedus elavad leedulased. See ongi lugu Rasast ja tema nõost Deimantasest, kes kasvasid koos üles: Rasast sai näitekirjanik, tema nõost aga üks Kaunase maffia juhtfiguure, kelle tapsid 2015. aastal arvatavasti kaks Eesti palgamõrtsukat.

Kinolik etendus

Rasat kehastab Rea Lest. Näitlejate mõtteid tüki kohta saab kuulata etenduse järel vestlusõhtul.

Luuletaja ja kultuuriajakirjanik Jürgen Rooste kirjutas ERRi kultuuriportaalis, et Rea Lest suudab selle suhte inimlikult siiraks jutustada; Henrik Kalmet on aga oma sõiduvees − tal tulevad sellised jõmmmehed väga hästi välja. "Ühtpidi tabab ta seda koomikat − koomikuanne ongi tal võimas, aga Deimantase inimlik-isasekssirguv pool, "poisikesest kasvab eluperemees" on ka usutav."