Sel õppeaastal suurenes Sillamäe gümnaasiumi õpilaste arv ligemale saja võrra. Kasvu taga on peamiselt Kohtla-Järvelt tulnud noored.

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi valmimine on kõvasti kasvatanud Sillamäe gümnaasiumi populaarsust. Koguni sedavõrd, et sel õppeaastal suurenes õpilaste arv ligemale saja võrra ning põlevkivilinnast tulijatele on oktoobrist käigus eraldi bussiliin.