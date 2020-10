Synlab Eesti on ettevõte, mis on juba seitse kuud koos partneritega üle riigi korraldanud koroonatestide tegemist ja kuhu on kaasatud sadu töötajaid. Ettevõtte juhatuse esimees Rainar Aamisepp tunnistas Põhjarannikule antud intervjuus, et sajaprotsendilise täpsusega pole ka praegu kasutatav testimismeetod, kuid see on siiski teadaolevatest kõige usaldusväärsem.