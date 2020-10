Vladimir Tšerdakov ja muusikud lõid uue ansambli

Vladimir Tšerdakovi sõnul lõid nad ansambli Tše nende eriti mõtlike lugude esitamiseks, mis Avenuele mitte kuidagi ei sobi. Need laulud nõuavad akustilisi seadeid, rahulikku esitust ning on seega mõeldud taktitundelisele publikule, kes soovib sõnu kuulata, kuulda ja tunnetada. "See pole meelelahutus," selgitas laulude autor ja esitaja.