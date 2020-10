Valeri Antonov on ka juba kolmekordne vanaisa ning vanema poja Aleksandri sõnul kõikide lähedaste absoluutne lemmik. "Ta on parim muusik, tema naljasoone kohta liigub linnas aga lausa legende," on poeg uhke. "Temaga on võimatu linnas ringi käia − iga teine vastutulija tervitab teda."

Poeg Roman lisas, et kui nad väikesed olid, oli isa vahetevahel range, kuid alati õiglane. "Mul on kahju, et ta on kogu elu väga palju tööd teinud, nii et meiega suhtlemiseks ei ole tal alati aega jagunud, kuid kõik vabad päevad on pere ikka koos veetnud. Meie isa on maailma parim!" sõnas ta.