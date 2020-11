Rakvere näitlejad laulavad Jõhvis rinna rõõmsaks

Rakvere teatri "Lihtsalt, rõõmuks" on sündinud laulvate näitlejate soovist pakkuda publikule üht üdini rõõmsat ja mõnusat õhtut. Selleks on kontsertlavastuses esitamiseks välja valitud oma lemmiklood nii Eesti estraadiklassikast, poplugudest kui ka maailma paremikust: Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ja viivad kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele.