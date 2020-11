"KinoFF" algab Kohtla-Järvel ja lõpeb Jõhvis

Festivali filme näidatakse Kohtla-Järve kultuurikeskuses, Narva Astri kaubanduskeskuse kinos Apollo ja Jõhvi kinos Amadeus. Festival ise tuleb seekord tavalisest tagasihoidlikum: ära jäävad suured ava- ja lõpetamispidustused ning flashmob´id ning tõenäoliselt ei toimu ka traditsioonilisi kohtumisi filmitegijatega.

"Selle põhjuseks on profülaktilised meetmed haigestumuse kasvu perioodil," kommenteeris "KinoFFi" peaprodutsent Jana Budkovskaja. "Oleme varunud desovahendeid ja mõelnud välja, kuidas vaatajad istuma panna; kõigile antakse kaitsemaskid. Kuid meil on hea meel, et festival kõigest hoolimata siiski toimub, ehkki vaatajate arv on seekord piiratud."

Loodavad, et kohtumised siiski toimuvad

Budkovskaja sõnul plaanivad kohale tulla mängufilmi "Hüvasti, NSVL" loojad. Kohtla-Järvel kahjuks seda filmi ei näidata, kuna selle esilinastus toimub alles 17. novembril Tallinnas, kuid Narvas ja Jõhvis saab seda näha küll.

"Seda filmi võeti üles nii meie linnas kui ka Sillamäel, nii et kindlasti soovinuks paljud seda näha. Püüame kokku leppida, et näitame seda Kohtla-Järvel hiljem, näiteks suvel vabas õhus," rääkis Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko kultuurikeskuses toimunud pressikonverentsil.

Jana Budkovskajal on hea meel, et tänavusel festivalil on Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järve toetus ning tänu sellele on piletid saadaval soodsate hindadega: Kohtla-Järvel 3, Jõhvis ja Narvas 5 eurot.

"Ära on tehtud tohutu korraldustöö, festivali ajaks võtame tööle 60 vabatahtlikku," märkis ta. "Valisime näitamiseks 14 väärt filmi, kuid kõikides linnades programmid veidi erinevad."

Särav algus

Festival saab alguse 13. novembril Kohtla-Järve kultuurikeskuses, kus täpselt keskpäeval näidatakse fantaasiafilmi "Ajavalvurid". Kell 19 aga saab vaadata Andrei Kontšalovski filmi "Kallid seltsimehed", mis pälvis tänavusel Veneetsia festivalil žürii eripreemia.

Jana Budkovskaja ja tema festivalikolleeg, venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakov juhtisid erilist tähelepanu Aleksei Utšiteli filmile "Tsoi". Sellest sai juba enne esilinastust peaaegu et kuulsaim Vene film − pärast seda, kui muusiku sugulased pöördusid Venemaa presidendi Vladimir Putini poole palvega keelata selle filmi näitamine, kuna see mustavat nende perekonda.

Šumakov lisas, et tema isiklik lemmik tänavuses festivalikavas on Julija Kolesniku film "Elsa maa", mis kõneleb esimesest armastusest, tänapäeva Romeost ja Juliast, ehkki filmi peategelased on 70aastased.

Eesti filmitegijad sunnivad mõtlema

Eelolev "KinoFF" pakub ka Eesti režissööride teoseid. Enne mõningaid seansse näidatakse Natalja Matšenene lühifilmi "Ohver" − lugu naisest, kes pole abikaasaga elades õnnelik, kuid temast lahkuda ka ei suuda.

Jana Budkovskaja soovitab ka Eesti režissööri Aljona Suržikova dokumentaalfilmi "Ankeet", eriti vanemate klasside õpilastele, kes alles kaaluvad, kuidas pärast kooli lõpetamist oma eluteed jätkata. Filmi aluseks on võetud Lasnamäe kooli 12. klass, kus Suržikova ka ise õppis. Ankeet on ühise mineviku sümbol, mis ühendab kõiki filmi tegelasi, kes nüüd elavad maailma eri nurkades. Neil kõigil on ühine minevik, kuid sootuks erisugune olevik.