Idavirulasi kutsutakse jõgede külastamise küsitluses kaasa lööma

Paljude idavirulaste e-postkasti on jõudnud uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlus, milles uuritakse, kas ja kui sageli käivad inimesed Alajõe, Purtse, Erra ja Kohtla jõe ääres või Aidu karjääris vaba aega veetmas. Nimekirjas on ka Lääne-Virumaa jõgesid ja sama küsitlus saadeti ka naabermaakonna elanikele.