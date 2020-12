Festivalifilme vaatas poolteist tuhat idavirulast

Kokku näidati festivalil 14 filmi. Linnati programmid küll erinesid, kuid mitte oluliselt. Korraldajad selgitavad "kordusi" sellega, et idavirulased ei käi kultuuri nautimiseks just kuigi aktiivselt üksteisel külas ning seega ei sõida mitte nemad kinno, vaid vastupidi.

Kokkuvõttes on kõik rahul: kolmes linnas müüdi 1500 piletit. Seda on vähem kui eelmisel aastal, arvestades, et filme näidati rohkem. Samas tuleb arvesse võtta ka tõsiasja, et festival toimus pandeemia ajal, mil linlased üritavad rahvarohkeid kohti vältida. Seetõttu peab festivali meeskond tulemust heaks.