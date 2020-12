Konnade kuningriik Kohtla-Järve kunstide koolis

"Kõik tööd olid niivõrd head, et parimate väljaselgitamine osutus uskumatult keeruliseks ülesandeks. Pärast vaidlusi ja arutelusid valisime siiski välja need autorid, kes saavad konkursi peaauhinnad, kuid kaotajaid sellel konkursil pole," sõnas Eestimaa looduse fondi projekti "Konnad teel(t)" kommunikatsioonispetsialist Tatjana Lavrova näituse avamisel.

Kunstiõpetaja Viktoria Krivoglazova ütles, et enne tööde kallale asumist rääkisid nad lastega klassis palju kahepaiksetest, arutlesid, miks vajavad kahepaiksed päästmist, millisel kohal nad on toiduahelas, miks me viibime ökoloogilise katastroofi äärel jne.