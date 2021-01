Õpilaste töid hinnates tõi žürii esile noorte kunstnike julgust, paljude autorite raugematut fantaasiat ning avameelsust filmide või muinasjuttude pahatihti keeruliste ja mitte alati mõistetavate süžeede ümbermõtestamisel. Üks selle võistluse eripärasid on suur hulk õuduspilte. "Ma arvan, et see on õudusfilmide ja tänapäeva multikate ning mõningal määral ka epideemia mõju noorele põlvkonnale − ka koroonaviirus on töödes kajastust leidnud ja see on hirmutav."