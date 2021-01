"Muuseumitöötajate vaevarikas töö jääb sageli märkamata," nentis Sillamäe muuseumi direktor Aala Gitt. "Seepärast oleme selle uudise üle õnnelikud. Meil on hea meel ka oma kolleegi üle: veerand sajandit on märkimisväärne osa tema elust, mille ta on pühendanud muuseumile. Igas meie ekspositsioonis ja muuseumiväljaandes on sees suur osa tema tööst."