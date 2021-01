"Päevad on pikad ja tööd jagub kogu aeg," sõnab Sambla.

Jõhvi spordikoolis treenib ta paarikümmet noort. Endise suusatajana, kes ise alles seitse aastat tagasi juunioride maailmameistrivõistlustel Eestit esindas, teab ta omal nahal hästi, et trennid peavad noortele põnevad ja mitmekülgsed olema. "Suusatrenn ei ole tuim tundide kaupa rühkimine. Eriti noores eas on tähtis kiiruse ja osavuse arendamine. Püüan teha trennides võimalikult palju erisuguseid asju, et oleks uudsust ja ka lõbu. Mängime näiteks ka päris palju palli," räägib ta.