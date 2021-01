Hallik meenutab, et sportlasena oli tal elu mõnes mõttes lihtne. "Teed trenni, magad ja sööd. Rutiin on paigas ja sulle on peaaegu kõik asjad ette ja taha ära tehtud. Nüüd teistmoodi ellu üle tulla polnud kerge. Aga sportlase hing on selline, mis ei luba alla anda. Kuigi selle korvpallikooli käima panemisel on üsna raskeid momente olnud, oleme oma meeskonnaga nendest üle saanud. Eks see tunnustus ole ka väike pai meile kõigile," sõnas ta.