Lumelinna ehitus tõi koduvangistusele vaheldust

Kui Maidla noortekeskuse noorsootöötaja Gerri Alamets mõtles, et mahasadanud lund oleks patt raisku lasta ja pakuks õige kodus istuvatele noortele vaheldust, ei osanud ta aimata, et lumelinna ehitamise kutse nii suure hooga lendu läheb.

Isolatsioonist välja

"Esimene võistkond reageeris kümne minuti jooksul, see tekitas tõeliselt sooja tunde. Kokku tuli ehitama 17 meeskonda. Sealjuures olid tiimid väga erinevad: pered, sõpruskonnad, koolid, naabrid, külad, igas 5-10 liiget. Nii eesti kui vene kodukeelega inimesed," rõõmustas Alamets kogukonda tabanud ehitusbuumi üle.

Auto võib ju olla lumest, aga pakkuda ikkagi tõelist sõidurõõmu. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Korraldajale tegid rõõmu ka osalejate tänusõnad.

"Inimesed rääkisid, et on nii kaua olnud isolatsioonis, kus midagi ei toimu. Lumi on ju tasuta materjal, mida kasutada, et sõprade või perega lustida, " rääkis Alamets.

Läheb ilmselt kordamisele

Oma kuueliikmelise esindusega tuli välja ka Lüganuse vallavalitsus, aga mitte lumekuju ehitama, vaid abijõuks.

Lumi on ju tasuta materjal, mida kasutada, et sõprade või perega lustida. Gerri Alamets

"Alguses mõtlesime, et läheme oma võistkonnaga lumelinna tegema, aga kui saime teada, et võistkondi on nii palju, otsustasime toetavate tegevuste kasuks," rääkis Lüganuse vallavalitsuse arendusnõunik Anu Needo, kes küpsetas laupäeval jumal teab mitu pannkooki.

Kes ütles, et lumememm ei või pea peal seista? FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Needole avaldas muljet, et ehitajad olid nii hästi valmistunud.