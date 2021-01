"Artjomil oli see juba neljas online-konkurss," rõhutas Reena Bõkova. "Ning iga konkurss on tema auhindade kogusse lisa toonud. Konkursilt "Prinarovje" tuli 2. koht, konkursilt Olga Sosnovskaja auhinnale 2. preemia ja eriauhind Itaalia teose parima esituse eest. Petrozavodskist tuli võit ning nüüd ootame auhinda Prantsusmaalt − rahvusvaheliselt laste ja noorte muusikute konkursilt "Nouvelles Etoiles". Viimasel osales ka meie 8aastane õpilane Emilia Lebedeva ning nad mõlemad tulid 3. astme laureaadiks."

Veebi teel toimuvad konkursid on tavapäraseks muutumas ning pedagoogide sõnul on selles ka plusse: nõnda on võimalik üksteise pingutuste ja saavutustega lähemalt tutvuda ning neid hinnata − koolid ja lähenemised on ju kõigil erisugused. Konkursipäevad on samuti sündmusterohked, kuna lisaks etteastete vaatamisele-kuulamisele pakutakse muidki võimalusi: korraldajad postitavad huvitavaid ja informatiivseid videoid ning intervjuusid dirigentide ja žürii liikmetega. Õpetajate täienduskoolituskursused ja laste meistriklassid toimuvad samuti distantsilt.