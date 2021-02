Neist Ohakvere oli 1766. aastani kuulunud Karl Adolf Krusenstiernile, kelle tütrest sai Kotzebue teine naine. Viimase vanem õde oligi sündinud Ohakveres. Need näited iseloomustavad, kui tihedalt läbi põimunud suhetevõrgustikku Kotzebue Jõhvi kihelkonnas sattus. Loomulikult kuulus Kiiklas viibimise ajal tema kohustuste hulka igapühapäevane sõit jumalateenistustele Jõhvi kirikusse. Tõenäoliselt tehti neilgi kordadel vahel kõrvalepõige Jõhvi mõisahoonesse. Viimane asus tol ajal kohas, kus paikneb praegu kontserdimaja parkla.

Kotzebuele oli see loominguliselt viljakas periood, mil valmisid näidendid, mis panid aluse tema üleeuroopalisele kuulsusele näitekirjanikuna. Need esietendusid enamasti Tallinna asjaarmastajate teatris, mille trupp koosnes peamiselt uue asehaldurkonna asutuste ametnikest. Friedrich von Roseni kui selle teatri patrooni lähimasse tutvuskonda kuulusid mitmed literaadid, kes huvitusid eesti keelest ja kultuurist ning kohalike talupoegade sotsiaalsest ja õiguslikust seisundist − neid hakati hiljem nimetama estofiilideks.

Viimaste hulka arvatakse sageli ka Kotzebue, keda Saksa kirjanduslugu peab konservatiiviks või koguni reaktsionääriks. Siin peab märkima, et Kotzebue kirjutas ka kaks kakskeelset (eesti ja saksa) laulumängu "Isalik ootus" ning "Talgud", millega algab eestikeelne näitekirjandus.

Kiikla mõis kui "lõbu ja muusika kodupaik"

Kodumõisas Kiiklas oli Rosen juba enne Kotzebue sinna sattumist asutanud väikese koduteatri, kus lisaks lastetükkidele kanti ette ka suuremaid lavateoseid, sealhulgas Kotzebue näidendeid, vahel lausa esietendustena. Näiteks on teada, et Kiiklas esietendus Kotzebue näidend "Eremiit". See oli aeg, mil aadlinoorte koduhariduse osaks muutus laulmise, pillimängu ning tantsuõpetus. Rohket vaba aega hakati täitma musitseerimise, näitemängu ja tantsuga. Kalina ja Mäetaguse mõisa omaniku Eugène Octave von Roseni mälestuste kohaselt oli Kiikla sel ajal "lõbu ja muusika kodupaik, kus toimusid draamaetendused, kontserdid ja tantsuõhtud".