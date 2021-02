Kõik ansambli Jekaterina Margalnikova Band liikmed elavad praegu Tallinnas, ent kuna enamik neist on pärit Kohtla-Järvelt, esindasid nad võistlussaates just kaevurilinna. 26aastane Jekaterina Margalnikova on laulnud juba varasest lapsepõlvest peale: esmalt õppis ta vokaali Ahtme klubis ja seejärel Kohtla-Järve koolinoorte loomemajas.