Jõhvi pani koroonapuhangu tõttu kinni Pillerkaari lasteaia

Kuigi lasteaedade töötajate ja laste seas on koroonasse nakatumise juhtumeid ka varem ette tulnud, pani Jõhvi nüüd esimest korda kümneks päevaks − kuni 1. märtsini (kaasa arvatud) − kinni terve lasteaia, kus käib üle 120 lapse.

Nakatus viis töötajat

"Selline oli kujunenud olukorras terviseameti soovitus," sõnas Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov, kelle sõnul oli esmaspäeva lõunaks koroonaviirus diagnoositud juba viiel töötajal. "Nii ulatuslikku nakatumist pole Jõhvi lasteaedades varem olnud."

Danilovi sõnul on nakatunute lähikontaktseteks olnud suur osa töötajatest ja ka lastest. "Viiruse leviku oht on seal praegu väga kõrge," ütles ta, märkides, et just seetõttu ei soovitanud terviseamet hoida lasteaeda töös.

Tema teada ei olnud esmaspäevalõunase seisuga ükski lapsevanem pöördunud vallavalitsuse poole murega, et neil pole võimalik kümne päeva jooksul, mil lasteaed on kinni, oma last kusagile jätta. "See on kindlasti väga halb olukord. Loomulikult on vanematel seetõttu tööl käimine raskendatud," tõdes ta.

Teised Jõhvi lasteaiad, Kalevipoeg ja Sipsik, on praegu avatud.

Sotsiaalmaja karantiini tagamiseks palgatakse turvafirma

Koroonapuhang on tabanud ka rohkem kui saja elanikuga Jõhvi sotsiaalmaja, kus esmaspäevaks oli viirus tuvastatud 21 elanikul. "Tänase seisuga on maja suletud ja kõik elanikud peavad olema eneseisolatsioonis. Kui ka töötajad peaksid nakatuma, läheb olukord veel keerulisemaks," ütles Danilov, tõdedes, et sotsiaalmaja elanikke on ohjes hoida keerulisem kui teiste asutuste omi. "Politsei on juba käinud väljakutsega kohal."

Jõhvi vene põhikooli töötajatest nõustus vaktsineerimisega 40 protsenti Jõhvi eesti põhikooli töötajad, kes soovisid, said esimese vaktsiinidoosi eelmisel nädalal, vene põhikooli õpetajate vaktsineerimine peaks toimuma sel nädalal. Kui eesti põhikoolis nõustusid vaktsineerimisega umbes pooled töötajad, siis vene põhikoolis oli neid abivallavanem Evelyn Danilovi andmetel vähem: 40 protsendi ringis. "Ega need arvud suured ole, aga on arusaadav, et osal inimestel on vaktsineerimise suhtes hirm ja teadmatus," sõnas ta.

Vallavalitsus kavatseb sotsiaalmajas karantiini tagamiseks palgata turvafirma. "Tegeleme praegu sellega, selgitame välja maksumust."