"Jäänud on vaid mõned pisiasjad, nii et võib öelda, et ehitajad pidasid tähtaegadest kinni: lepingu järgi peavad nad töödega lõpule jõudma märtsi keskpaigaks," sõnas ta. "Nad olid graafikust ees, kuid ehituse käigus tekkis meil lisasoove, mille palusime neil ellu viia, ning seetõttu tekkis väike viivitus. Näiteks moderniseeriti elektrooniliste võtmete tõhusamaks kasutamiseks uksi. Saanud ujumisliidult kirja, et kohtunike tarvis tuleb otse ujula ruumidesse konstruktsioonid paigaldada, täiendasime ka seda nimekirja. Nende rajamine nõuab lisaaega ja -raha, ent kuna ehitus toimub katsetuste perioodil, siis loodan, et kogu protsessi selleks seisma panema ei pea."