Jõhvi saab lõpuks vaksalihoone kätte ja asub seda remontima

Eesti Raudtee peadirektor Kaido Zimmermann teatas eelmise nädala reedel oma kirjas vallavalitsusele, et AS Eesti Raudtee teavitab, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käskkirjaga on Jõhvi raudteejaama kinnistu jagatud kaheks, millega on loodud tingimused Jõhvi vaksalihoone võõrandamiseks. Ühele kinnistule jääb jaamahoone, teisele raudtee teenindamiseks tarvilikud hooned ja rajatised. Samas küsis raudteefirma, kas vald on valmis turuhinnaga ostma jaamahoone kinnistu kasutusõiguse.