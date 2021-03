Korraldajad on rahul, et konkursile on juba esitatud mitukümmend eri žanrites lühifilmi. Palju töid on tulnud Eesti eri linnadest ning nagu ikka, on aktiivsed idavirukad ja tallinlased. Oma uued tööd on konkursile saatnud ka "Laterna magica" alalised osalised Peterburist ja Kingissepast. On ka uusi tulijaid: esimest korda näidatakse Tatarstani stuudio tööd.