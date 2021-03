Üle-eelmise nädala lõpus ehiti Kohtla-Järve rahvapargi puud elegantsete käekottidega, mille autorid on Svetlana Serova õpilased Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja õmblusringist Stiil. Nõnda demonstreerisid noored moemeistrid oma edusamme − koroonapiirangute tõttu näitusesaali koguneda ei tohi, kuid õues võib küll. Ning ehkki selline näitus oli lühiajaline, said kohalviibinud ja möödakäijad tüdrukute pingutusi vääriliselt hinnata.

See polnud nende esimene vabas õhus toimunud moeetendus: ringi liikmed demonstreerisid ka sügisel ja talvel nii omatehtud rõivaid kui ka nukke, kasse, konni ja muid esemeid. Noored õmblejad ja nende juhendaja pühendavad kõik need üritused koolinoorte loomemaja juubelile − tänavu saab see maja 65aastaseks.

"Idee andsid mõnus ilm ja särav lumi, mida sel talvel külluses on," ütles Svetlana Serova. "Oleme osa tunde õue üle viinud ning sellega on rahul nii lapsed kui ka nende vanemad. Tüdrukud on vaimustuses, sest loodusest ümbritsetuna on nende looming eriti atraktiivne ning nukud otsekui elustuvad."

Serova sõnul innustavad säärased väljas toimuvad moeetendused lapsi looma. Improviseeritud näitustel on tehtud ka palju fotosid, mida saab kasutada postkaartidena − seegi on hea kogemus. Ehkki sel õppeaastal on enamik ringi liikmeid sunnitud töötama kodus, täidavad nad õpetaja antud ülesandeid hea meelega.

"Kõigi võimed on erisugused, seepärast on ka lähenemine individuaalne: püüan leida igaühele midagi, mis talle jõudumööda on," selgitas ta. "Jagan lõikeid ja materjale. Kui võimalus oli, siis viisin läbi individuaalseid tunde, kuid isegi isolatsioonis viibides oleme me pidevalt ühenduses. Ideed tulevad sageli neilt endilt: mõtlevad välja, viivad ellu... Kõige rohkem teeb rõõmu see, et kõigest hoolimata on meie kollektiiv säilinud ja jätkab aktiivselt õmblusoskuste omandamist."