Teine hange vähendas hinda ligi poole võrra

"Püstitatud eesmärk sai täidetud," on arenguteenistuse abilinnapea Vitali Borodin rahul. "Hind vähenes peaaegu kaks korda. Esimesel hankel küsiti selle töö eest 70 000 - 90 000 eurot, mida me pidasime liiga paljuks. Nüüd on võitja kinnitatud, pärast kehtestatud tähtaega allkirjastatakse leping ja projekteerijad peavad ülesande täitma kuue kuu jooksul. Pärast projekti ekspertiisi, milleks kulub veel umbes kuu või kaks, kuulutatakse välja riigihange ehitajate leidmiseks."