Rannapungerja tuletorni ohustab taas ümberkukkumine

"Tuletorni fassaad ja ümbritsev platvorm vajab remonti. Trepp rannalt tuletornini on pehkinud ja katki ning vajab asendamist. Olulisim probleem on aga nõlva vajumine, mis seab ohtu tuletorni püsimise, see tähendab, et nõlvale tuleb rajada uus kaldakindlustus," kirjeldas vallavalitsus praegust olukorda.