Alternatiivmuusika kallakuga festival peaks sel aastal toimuma 9. ja 10. juulil. Festivali üks korraldajaid Ivar Murd sõnas, et Kauksi rand on suvise muusikafestivali jaoks suurepärane koht. Eriti nüüd, mil sinna on ehitatud rannapromenaad ja värskelt on valminud ka rannahoone. Peale selle on lähikonnas head majutus- ja telkimisvõimalused.