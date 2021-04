Jalutajaile on Kohtla-Järve pargis sageli silma hakanud, et aeg-ajalt jalutavad pargiradadel tüdrukud, uhkelt riidesse pandud nukud käes, eemal pingil aga arutab mõni neist õpetajaga rõivaste tegumoode ja õmblemise peensusi. Just niimoodi vabas õhus peab Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja õmblusstuudio Stiil praegusel koroonaajal oma tunde.