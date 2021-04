Muuseumi direktori Aala Giti sõnul tõid idavirulased möödunud pühapäeval neile üle neljakümne Aleksandr Popolitovi töö, et elukutseline fotograaf Irina Kivimäe neid tulevase albumi tarvis pildistada saaks.

"Inimesed reageerisid meie üleskutsele aktiivselt," rõõmustab Gitt. "Aleksandr oli tagasihoidlik mees ning me ei teadnudki tegelikult, kui palju ja milliseid töid tal kogunenud oli. Tema kunsti austajaid on palju ning nende kogudes on kümneid tema teoseid."