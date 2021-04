AS VKG Soojus andis teada, et planeerib alates maikuust doseerida Kohtla-Järve Järve linnaosa kaugküttevõrku värvainet, et paremini avastada lekkeid enda ja klientidele kuuluvates kaugküttesüsteemides. Värvaine lisamisel muutub kaugküttesüsteemides vesi erkroheliseks. Ettevõtte teatel on lisatav värvaine ka Eesti teistes kaugküttevõrkudes laialdaselt kasutatav kemikaal uraniin. "See on inimesele ja keskkonnale ohutu kemikaal ning erkrohelise värvusega kergesti märgatav ja võib linnaelanikke ehmatada. Juhime tähelepanu, et kogemusele tuginedes võib värvaine vähesel määral sattuda ka elanike tarbevee hulka ja sealt edasi kanalisatsiooni," teatas VKG Soojus.