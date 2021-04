Sillamäe linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja Vladimir Sokušev kinnitas, et kõik need on väikesed tööd ja kuuluvad garantiitööde nimekirja ning seetõttu ei ole nende tegemiseks lisaraha vaja. Nordeconi ehitajad on lubanud, et annavad promenaadile viimase lihvi kolme nädalaga ehk siis mai keskpaigaks on kõik valmis ja pannakse ka purskkaevud tööle.