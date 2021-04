Homsest saavad rahvastikuregistri järgi Ida-Virumaal elavad 70-aastased või vanemad inimesed vaktsineerida koos samuti rahvastikuregistri järgi Ida-Virumaal elava inimese või lähedasega. Eakaga koos saavad minna vaktsineerima kõik vähemalt 18-aastased inimesed.

Vaktsineerimise projektijuht Marek Seer ütles, et kuna eakatel inimestel on sageli ise keeruline liikuda, on selline võimalus paljudele noorematele motivatsiooniks, miks eakas inimene vaktsineerimisele kohale aidata. „Eakad inimesed on COVID-19 suhtes kõige enam haavatavamad ja nemad jõuavad haigestudes ka kõige tõenäolisemalt haiglaravile. Hoiame oma eakaid ja aitame neid vaktsineerima, loomulikult ainult siis, kui nad seda soovivad,“ lisas Seer.