Vilumets on töötanud õpetajana 40 aastat, sellest ajast poole Kohtla-Järve koolides eesti keele kui teise keele õpetajana (aastatel 1992-1995 Kohtla-Järve 13. keskkoolis, 1995-2002 Kohtla-Järve humanitaarses eragümnaasiumis ning 2002-2015 Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumis). Ta on alati püüdnud aidata õpilastel riigikeelt omandada, et tagada neile parimad võimalused Eesti elus osalemiseks. Eesti keele kui teise keele õpetajate maakondliku ainesektsiooni juhatajana on ta aktiivselt osalenud haridusküsimuste lahendamises ning olnud põhikooli ja gümnaasiumi riigieksamite ettevalmistamise komisjoni liige. Neljal korral − aastatel 1999, 2008, 2015 ja 2016 − on Vilumets valitud aasta õpetajaks.