Kohtla-Järve jäähallis algas remont

"Tegemist on palju, kuid me oleme tõepoolest õnnelikud: peamine on jää kvaliteet, lisaks vastab uuenenud väljak tänapäevastele mõõtmetele," selgitas Kohtla-Järve spordikeskuse direktor Mihhail Kastritski. "Vaadake: mida vana betoonalus teile meenutab? Just, suhkruvatti. Viimati tehti siin remonti 1997. aastal, enne maailmameistrivõistlusi."