see seotud ka näiteks asjaoluga, et pensioniiga pidevalt tõuseb ja inimesed peavad olema aina kauem töövõimelised. Narva-Jõesuu sanatooriumis asub Eesti suurim köetav välibassein, mis on avatud ka praeguste koroonapiirangute ajal. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik