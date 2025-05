Targad annavad nõu

Ennekõike oleks tore näha, et paraneb tööstuse enda tootlikkus. Teisalt tundub selle saavutamine olema väga raske ülesanne. Peamine probleem on siin suurte tööstusettevõtete iseloom. Suur osa suurimatest tootmisettevõtetest ei ole ettevõtted klassikalises mõttes, vaid tegutsevad rohkem tootmistsehhina mõne suurema kontserni küljes. See tähendab, et paremini tasustatud töötajad nagu insenerid, disainerid, turundajad ja müügimehed tegutsevad kusagil teises riigis, samas kui siinsed ametid on valdavalt lihtsad tootmistöölised, kelle palk pole teab mis kõrge mitte üheski riigis. Et tegemist on suurte välisettevõtete tehastega, ei ole ka kuigi tõenäoline, et nad hakkaksid Eestis laiaulatuslikult sellise profiiliga inimesi värbama − pigem pakitakse siin ühel hetkel asjad kokku.