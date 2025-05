"Purtse on põnev piirkond," ütles arheoloog Kristo Siig. "Muinasaja lõpu linnuseid on siin väikse ala peale harukordselt palju − vähemalt kolm, kui mitte neli: Taramägi, Tarakallas ja Alulinn ning oletatakse, et üks on ka Lüganuse kiriku all."