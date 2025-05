MEELIS KIILI Ka õigeid asju tuleb teha õigesti

Vaatleme Kiviõli, kus vene ja eesti koolid ühendatakse. Esimene küsimus on, milline keel saab olema vahetunni keel. Suure tõenäosusega hakkab vahetunnis domineerima vene keel, kuna vene rahvusest õpilasi, kellel puudub vajalik eesti keele oskus, on rohkem. Kui vahetunni keel on vene keel, siis on tegemist eesti õppekeelega vene kooliga.

Kui lisada siia veel kaasava kooli mõjud, siis on kvaliteetseid õpitulemusi keeruline eeldada. Kaasava kooli esmane idee oli võimendada tugeva potentsiaaliga õpilaste võimalusi, vähendamata teiste õpilaste väljavaateid. Praegune olukord on viinud selleni, et paljudel juhtudel on andekad õpilased just see grupp, keda ei kaasata, kuna põhiline jõupingutus kulub abi vajavatele õpilastele.

Lapsevanema juhtivaid motivaatoreid on lapse haridus ja see on tihti määrav ka elukoha valikul. Ida-Virumaa kihelkondade kultuuripärandit on eesti kogukonnad suurele survele vaatamata suutnud säilitada ja seda ka okupatsiooni tingimustes. Ainuke keel ja kultuur, mida tuleb Ida-Virumaal kaitsta, on eesti põliskultuur. Paradoksaalsel kombel võib näiteks Kiviõlis eestikeelsele õppele üleminek nõrgendada eesti kogukonda määrani, kus see võib lakata olemast. Indikaatorid on täiesti olemas.

Argument, et eri kogukonnad peavad lõimuma, on arusaadav, kuid kool ei saa olla integratsiooni instrument, kool on ennekõike hariduse andmise tööriist. Lõimumine on või vähemalt peaks olema kaasnev mõju.