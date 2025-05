JUHTKIRI Kas Sillamäe-Kotka laevaliini plaan on maha maetud?

Muidugi on võimalik ka Tallinna kaudu Ida-Virumaale jõuda, aga praktika näitab, et valdav osa neist pealinnast siiski kaugemale ei jõua. Need vähesed, kes tulevad, kiidavad enamasti küll ka muud Eestit ja Ida-Virumaad sealhulgas, aga massilist nakatumispuhangut käia külastamas ülejäänud Eestit pole siiski esile kutsuda õnnestunud. Turundus välismaal on väga kallis ja toob tulemusi pika vinnaga, aga vahel ei too ka siis, kui kõike on justkui õigesti tehtud. Lihtsalt konkurents inimeste vähese vaba aja ning reisimise sihtpunktide pärast on sedavõrd karm ja armutu.