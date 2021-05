Isegi kui me kujutame ette, et rahvuspark saab imekombel uute töökohtade loomisega hakkama, jääb palgaerinevus praeguse tööga võrreldes ikkagi üüratuks. Lisaks ei kujuta ma ette kohalikku metsameest kelneri ametis. Aga see on ilmselt minu puuduliku kujutlusvõime probleem.

Liis Kuresoo ennustab, et rahvuspargi laiendamisega suureneb piirkonna puhkeväärtus ning areneb loodus- ja seiklusturism. Meie metsad, sealhulgas ka erametsad, pole turistide ees kunagi kinni olnud, aga turistide horde me pole veel märganud. Kui Eestimaa looduse fond tahab parki laiendada neljas kohas lausa Peipsi järve kaldani, siis tähendab see piiranguid ja lisakulutusi ka turismi taristu arendamiseks. Kokkuvõttes meie võimalused turistide võõrustamiseks hoopis vähenevad. Turism on oluliselt suurema keskkonnakoormusega kui metsa majandamine.

Lõpetuseks väidab Liis Kuresoo, et "Alutagusel veel säilinud loodusmaastike kaitsmiseks on võetud rahvusvahelised kohustused". Kes on neid kohustusi võtnud? Kas Alutaguse vald ja kohalikud inimesed? ELF on MTÜ ja tal puuduvad nende kohustuste puhul õigused... Riik? Keskkonnaamet? Kelle eest võtsid kohustusi meie metsaomanikud, et nüüd peavad loovutama oma eraomandit tasuta ja heatahtlikult keelduma oma perede tulust?

Väidetavatest rahvusvahelistest kohustustest, mida Alutaguse inimesed peavad täitma ja mille pärast kannatama, räägib meile õiguslike kohustusteta fondi esindaja, kellel pole riigi esindamisega mingit pistmist.